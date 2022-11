Cerveja e petiscos devem puxar o consumo durante a Copa

Dados de consultoria informam que a Copa do Mundo 2022 já está alavancando o consumo de algumas categorias indulgentes dentro e fora do lar no Brasil. Esses dados já estão no site da Associação de Supermercadistas de Mato Grosso do Sul e dão conta de que o desempenho de vendas de alguns itens foi ótimo em 2018, quando a Copa foi realizada entre os meses de junho e julho. Agora, com a coincidência do evento quase no Verão, a expectativa é de que os brasileiros vão extrapolar sua paixão por cerveja! As projeções do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv) apontam para um incremento de aproximadamente 8% no consumo de cerveja, em relação a 2021.

O consumo de cerveja fora de casa também cresceu em relação ao pré-pandemia. Ao somar este movimento de retomada de consumo fora de casa, mostra-se bem favorável o aumento do consumo fora e dentro de casa, e com isso, tem-se uma equação perfeita para o mercado de cervejas.

O desafio de vendas para esta Copa, no entanto, está no preço. As categorias mais beneficiadas com o evento de 2018 tiveram aumento médio de preço na casa dos 7%. Apesar de os auxílios governamentais trazerem boas perspectivas para o consumo neste final de ano, marcas e varejistas terão desafios com um bolso mais apertado e preço médio crescendo 19%.