“Drive-Thru da Reciclagem”, Ong recolhe lixo eletrônico de graça

Com o avanço da tecnologia e a aumento do consumo de eletroeletrônicos, também aumenta de maneira significativa a produção de lixo eletrônico, neste caso computadores, televisores, celulares, geladeiras, videocassetes, ferro de passar, fios elétricos, fogões, ar condicionado, tem local certo de descarte, em Campo Grande.

A Ong Recic.LE, disponibiliza espaço para descarte desse tipo de material no bairro Rita Vieira. Fundada em 2014, a instituição nasceu com a missão de destinar ecologicamente os resíduos eletroeletrônicos e contribuir com a sustentabilidade.

As atividades são desenvolvidas por um grupo de pessoas atuantes em prol da solidariedade, do respeito ao meio ambiente, e do trabalho em conjunto para o bem social.

Com objetivo de fomentar atitudes mais sustentáveis, a visão da Organização Não Governamental é se tornar referência no país em reciclagem e exemplo para a população local sobre o descarte correto.

Serviço

As pessoas interessadas em descartar resíduos eletrônicos devem levar os materiais em pontos de coleta da Recic.LE como o “Drive-Thru da Reciclagem”, ou na própria Ong, localizada na Rua Vera Cruz, 542, Bairro Rita Vieira. Telefone de contato 67.9-8962888.