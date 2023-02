Pela 2ª vez consecutiva, Cassems ultrapassa média nacional de índice da ANS

Em 2022, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) conquistou a pontuação de 0,9003 no IDSS (Índice de Desempenho da Saúde Suplementar) (ano-base 2021), da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) divulgado em dezembro do ano passado. A máxima que pode ser atingida nesta relação é de 1,0.

O resultado do IDSS 2022, que considera a média do desempenho das operadoras, ponderada pelo número de beneficiários, foi de 0,8128. Esta é a segunda vez consecutiva que a Caixa dos Servidores alcança a pontuação maior do que a média nacional, com diferença de 0,0875.

Em 2021, a Cassems já havia conquistado pontuação de 0,8258 maior do que a média nacional com uma diferença de 0,0428. No mesmo ano, o desempenho nacional das operadoras no IDSS 2021 (ano base 2020), foi de 0,7989.

Os resultados representam um marco histórico para a Cassems que já vinha numa crescente ao longo da última década, quando já estava entre as melhores do país. Ao observar o desempenho da Cassems é possível verificar que em apenas dois anos, 2011 e 2015, a avaliação esteve entre 0,4 e 0,6.

Em 2016, a Caixa dos Servidores ganha fôlego e avança ao conquistar a nota 0,783. Na última década, apresentou IDSS na casa dos 0,5 apenas nos anos de 2012 – com IDSS de 0,5487 e 2015 – conquistando 0,5269.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, ressalta que além do resultado histórico e repetir o feito de superar a média nacional ponderada do desempenho das operadoras a avaliação evidencia os esforços realizados para oferecer qualidade da assistência à saúde para beneficiários da Caixa dos Servidores.

“Para nós é um grande orgulho receber esse resultado por mostrar que a Cassems tem se consolidado como uma referência no segmento de saúde brasileiro. Além de ter uma grande importância porque a Cassems é dos servidores públicos, feita para os servidores públicos e para os servidores públicos. Portanto, nós podemos dizer que nós servidores públicos construímos um dos maiores planos de saúde brasileiro e o maior plano de saúde do Mato Grosso do Sul!”, salienta Ayache.

O IDSS integra o Programa de Qualificação de Operadoras (PQO) da ANS, iniciado em 2004 e reformulado em 2017. É calculado a partir de 33 indicadores definidos pela ANS, que melhor discriminam o desempenho das operadoras, especialmente quanto a seus aspectos assistenciais.

Em 2022, a Cassems se destacou em sustentabilidade no mercado, com avaliação de 1,0, categoria formada pelo monitoramento da sustentabilidade da operadora, considerando o equilíbrio econômico-financeiro, passando pela satisfação do beneficiário e compromissos com prestadores.

A segunda melhor avaliação, com índice de 0,9451, é em qualidade em atenção à saúde, pelo conjunto de ações em saúde que contribuem para o atendimento das necessidades dos beneficiários, com ênfase em práticas de promoção, prevenção e assistência à saúde prestada.

O terceiro melhor resultado, com nota de 0,8327, é da categoria gestão de processos e regulação, que consiste em avaliar o cumprimento das obrigações técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS. A quarta melhor avaliação é garantia de acesso, que são as condições relacionadas à rede assistencial que possibilitam a garantia de acesso, abrangendo a oferta de rede de prestadores, com 0,7785.

Segundo a ANS, para este levantamento foram avaliadas 902 operadoras, deste total, 844 atenderam aos requisitos normativos para divulgação de suas notas finais à sociedade, disponibilizadas no portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

O presidente da Caixa dos Servidores, Ricardo Ayache, ressalta que a Cassems vem trabalhando para alcançar a nota máxima do IDSS. “Com o esforço de cada um dos servidores públicos do estado, que também são gestores da Cassems, nós vamos colocar a Cassems em um patamar ainda maior de excelência que é o lugar que nós como gestores e servidores públicos soubemos fazer ao longo desses 21 anos”, finaliza. Acesse também: Paralisação de motoristas de ônibus afeta rotina e o bolso de trabalhadores da capital

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações da assessoria