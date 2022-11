Casa de Leis divulga palestra contra violência de gênero

A palestra Violência Política de Gênero, ministrada por Marcelo José de Souza, Assessor Técnico da vice-presidência e corregedoria do TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), organizado pela Escola do Legislativo da Casa de Leis e será voltado para os servidores da Casa de Leis e público externo em geral no dia 5 de dezembro na Câmara Municipal da Capital.

A palestra ocorre das 9h às 10h15 no Plenário Oliva Enciso, da Câmara Municipal. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas, de forma gratuita, preenchendo formulário disponível neste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX-YuMTaiD44iTTf9HvnTOWeelygJModajJeMp279LvrMBQQ/viewform

Marcelo José de Souza é graduado em Direito e Geografia. Especialista em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e em Direito Eleitoral pelo Instituto para o Desenvolvimento Democrático (IDDE). É Pesquisador do Laboratório e Grupo de Estudos em Relações Interétnicas da Universidade de Brasília (UNB), vinculado ao CNPQ. Mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Servidor de carreira da Justiça Eleitoral do Mato Grosso do Sul.