Ministro da Educação anuncia pagamento de R$ 1 mil do programa Pé-de-Meia em fevereiro

Em Brasília, nesta quarta-feira (15), o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o pagamento da primeira poupança do programa Pé-de-Meia, no valor de R$ 1 mil, para alunos que concluíram o ensino médio, será realizado em fevereiro. O ministro também informou que os estudantes que participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) receberão uma parcela extra de R$ 200.

Como funciona o programa

Lançado em novembro de 2023, o Pé-de-Meia é voltado para estudantes do ensino médio da rede pública que são beneficiários do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Para participar, o aluno deve comprovar matrícula e frequência escolar, recebendo um incentivo mensal de R$ 200, que pode ser sacado a qualquer momento.

Para os estudantes da educação de jovens e adultos, o valor do incentivo é de R$ 200 pela matrícula, além de R$ 225 mensais pela frequência, ambos disponíveis para saque. Ao final de cada ano letivo concluído, o estudante recebe R$ 1 mil, que só poderá ser retirado após a formatura no ensino médio.

Com os incentivos mensais, o depósito anual e o adicional de R$ 200 para os participantes do Enem, o valor total recebido por aluno pode chegar a R$ 9,2 mil.

Com Informações da Agência Brasil