Polícia Federal apreende carga ilegal em embarcação no Rio Iguatemi

Na noite de domingo, 5 de março, a Polícia Federal apreendeu uma embarcação clandestina que transportava cigarros e celulares de forma ilegal, no Rio Iguatemi, no Município de Mundo Novo, a 469 de Campo Grande.

A equipe do Grupo de Polícia Marítima da PF percebeu uma movimentação atípica na embarcação e, ao se aproximar, o piloto fugiu, abandonando a carga e a embarcação em uma das margens do rio, fugindo para o matagal.

A ação faz parte da Operação Horus/MS, cujo objetivo é combater o crime organizado e a criminalidade na região do Cone Sul de Mato Grosso do Sul. Caso o piloto seja preso, ele será acusado pelos crimes de descaminho e contrabando, previstos nos artigos 334 e 334A do Código Penal Brasileiro.

A Delegacia de Polícia Federal de Naviraí/MS está disponível para receber denúncias anônimas sobre práticas criminosas por meio do telefone (67) 3409.2800.