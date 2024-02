“Candidato a prefeito na Capital será definido junto com Bolsonaro”, anuncia Capitão Contar

Um dos principais líderes da direita em Mato Grosso do Sul, o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) afirma que a definição sobre possível candidatura à Prefeitura de Campo Grande, atrelada a Jair Bolsonaro (PL), será definida com a participação do próprio ex-presidente.

“Qualquer cenário político será definido em conjunto com Bolsonaro. Estamos elaborando a melhor estratégia para 2024 e 2026, mas o aval dele é decisivo para chegarmos a um consenso entre todos os grupos”, pondera.

Sobre especulações em torno de possíveis alianças, o militar esclarece que não procede informação de que ele, Contar, participaria de uma chapa na disputa da Capital com a ex-deputada federal Rose Modesto (Podemos).

“Sou muito grato pelo apoio que recebi da Rose no segundo turno para governador em 2022. Reconhecer o que fazem por nosso projeto é parte da minha forma de ser como cidadão e em consequência como político. Mas reforço que a costura sobre alianças e candidaturas passa pelo ex-presidente Bolsonaro”, frisou.

Em 2022, Contar renunciou à chance certa de ser reeleito deputado estadual para disputar as eleições ao Governo do Estado, abrindo mais espaço para a divulgação do nome de Bolsonaro, que disputava a reeleição presidencial contra o petista Lula.

O militar chegou ao segundo turno, após superar candidaturas de grupos tradicionalmente fortes, como a do emedebista André Puccinelli, ex-prefeito de Campo Grande e ex-governador, ambos por dois mandatos, do ex-prefeito de Campo Grande por dois mandatos, Marquinhos Trad, da então deputada federal Rose Modesto e a da esquerda, representada pelo PT.

Capitão Contar afirma que os diversos grupos de apoio ao ex-presidente têm consenso de que a participação dele no processo eleitoral será decisiva para o sucesso da direita em Mato Grosso do Sul.

