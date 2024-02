Em depoimento, mãe segue alegando que criança bateu a cabeça em degrau

As investigações sobre o caso do menino de 2 anos, internado em estado grave na Santa Casa, avançam e mãe relata que o ferimento na cabeça foi causado por queda em pequena escada da cozinha. O padrasto foi solto após dar a sua versão da história à polícia.

Em depoimento prestado na Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), no último dia 29, a jovem de 19 anos relatou que estava em casa, no Jardim Los Angeles, enquanto o menino brincava com a irmã de 4 anos, no dia 23. Tudo ia bem, até que escutou os gritos da filha mais velha e encontrou o menor caído na beira da escada, que sai da cozinha para o quintal, convulsionando.

Desesperada, ela saiu pela rua pedindo para que vizinhos chamassem socorro. Acompanhada da filha, mãe e criança ferida foram de ambulância para Santa Casa. No local, a equipe médica comunicou a necessidade de cirurgia, que a situação era grave e que precisava levar a outra criança para casa.

Ainda no depoimento, a jovem relatou que não tem um bom relacionamento com o pai das crianças, que ele estava preso e seria solto no dia do acidente para ver as crianças. Também relatou que tinha um companheiro, mas ele rompou o namoro no dia do acidente, por achar que ela tinha agredido o menino.

A Polícia Civil intimou a avó materna para depoimento. Ela já relata que a mãe do menino “saiu sem rumo” de casa quando descobriu que estava sendo investigada pela polícia, sendo localizada apenas no dia que compareceu na delegacia, e confirmou o distanciamento do genitor.

Padrasto e o genitor

O namorado se tornou o principal suspeito de uma possível agressão. Ele foi detido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) perambulando pela BR-262, na tarde de terça-feira (30), levado à delegacia para esclarecimentos e liberado durante à noite.

Aos 33 anos, o pai biológico das crianças já foi preso por roubo e porte de arma por duas vezes, dirigir alcoolizado e sem habilitação, duas ocorrências de briga com vias de fato, violação de domicílio e é suspeito de violência doméstica.

