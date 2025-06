Campo Grande celebra missa em honra de São Josemaria Escrivá, o Santo do Cotidiano

Nesta quarta-feira, dia 26 de junho, fiéis de Campo Grande se reúnem para celebrar a vida e a missão de São Josemaria Escrivá, fundador do Opus Dei e conhecido como o “Santo do Cotidiano”. A missa solene acontece às 19h, na Paróquia São Francisco, localizada na Rua 14 de Julho, nº 4213.

A celebração será presidida por Dom Carlos Lema Gracia, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, e deve reunir devotos e membros da prelazia do Opus Dei, além de fiéis de diversas paróquias da capital sul-mato-grossense.

São Josemaria Escrivá ficou conhecido por ensinar que qualquer pessoa, em qualquer profissão ou condição de vida, pode alcançar a santidade por meio do trabalho bem feito, da oração e da entrega a Deus nas tarefas do dia a dia. Ele recebeu essa inspiração há 97 anos e, desde então, dedicou sua vida a propagar essa mensagem dentro da Igreja Católica.

Em 1974, o santo visitou o Brasil e se encantou com o país. Durante sua passagem, promoveu diversos encontros com milhares de pessoas, incentivando-as a viver com fé, simplicidade e dedicação às suas atividades cotidianas, como forma de se aproximar de Deus.

A missa em sua homenagem é um momento especial para lembrar seu legado e reforçar a espiritualidade que marcou sua trajetória.

Serviço

Missa em honra de São Josemaria Escrivá

Data: 26 de junho (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Paróquia São Francisco – Rua 14 de Julho, 4213, Campo Grande .

Com informações da assessoria de comunicação

