Após morte de brasileira na Indonésia, Lula presta apoio e determina translado do corpo ao Brasil

Família de Juliana Marins, que caiu de vulcão em Lombok, aponta demora no resgate e cobra investigação por possível negligência por parte da Indonésia

O governo brasileiro será responsável pelo translado do corpo de Juliana Marins, de 26 anos, que morreu após cair da borda de um vulcão na Indonésia. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (26) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também garantiu apoio à família da jovem.

Juliana caiu durante a madrugada de sábado (21), no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, destino conhecido por trilhas desafiadoras e paisagens vulcânicas. O corpo só foi localizado e resgatado três dias depois, já sem vida. Segundo familiares, a demora no socorro pode ter sido fatal.

A declaração de Lula foi feita por meio das redes sociais, após ele conversar por telefone com Manoel Marins, pai de Juliana. O presidente se comprometeu a acionar o Ministério das Relações Exteriores para prestar “todo o apoio” necessário.

As autoridades indonésias reconhecem que o início do resgate foi tardio, mas alegam que a equipe só recebeu o alerta após um dos integrantes da expedição descer até um posto de atendimento, o que levou várias horas a pé. Além disso, o acesso ao local do acidente foi dificultado pela geografia acidentada do terreno. Juliana foi localizada por drones com sensores térmicos somente na manhã de segunda-feira (23).

