Campanha do Agasalho: Com mais de 6 toneladas arrecadas, Águas entrega agasalhos em bairros de Campo Grande

A Águas Guariroba premiou nesta quinta-feira (30) os colaboradores e equipes com a maior arrecadação de agasalhos como parte da Campanha do Agasalho 2022. Este ano, a campanha superou as edições anteriores com cerca de 6,5 toneladas de agasalhos arrecadado. Desde 2017, através do Programa Voluntariado, a Águas Guariroba realiza a campanha como forma de ajudar as regiões mais vulneráveis de Campo Grande com a chegada do período de inverno. Os agasalhos serão entregues no sábado (2) às 7h em uma força-tarefa com a participação de diretores e colaboradores da concessionária. Para o diretor-presidente da concessionária, Themis de Oliveira, a campanha reflete a ação conjunta de cada colaborador voltada a solidariedade, destacando o compromisso social da empresa com a população vulnerável de Campo Grande.

“A Águas Guariroba tem como tradição o voluntariado, a participação efetiva de cada colaborador e parceiros nesta mobilização em levar conforto para famílias vulneráveis durante o inverno. Este ano o resultado não foi diferente e até superou as campanhas anteriores. Por isso, só temos a agradecer o emprenho de cada voluntário nesta ação conjunta e que visa levar conforto para cada família que precisa de amparo em Campo Grande”, destacou Themis.

A coordenadora de Reponsabilidade Social da Águas Guariroba, Bia Rodrigues, destacou o engajamento dos voluntários, além da experiencia única de cada colaborador em poder ajudar famílias carentes de Campo Grande. “Para a concessionária é uma alegria imensa fazer a diferença na vida das pessoas e ao mesmo tempo ver a mobilização de cada voluntário. Muitos colaboradores terão, pela primeira vez, a experiência de dedicar um pouco do seu tempo em ajudar o próximo. E este é o objetivo do voluntariado, profissionais que dediquem seu tempo em prol da solidariedade e fazer a diferença junto à comunidade”, explica Bia.

Primeira colocada, com mais de 470 quilos de agasalhos arrecadados, a técnica de segurança do trabalho, Andressa Kley foi premiada com um notebook e celebrou a participação conjunta aos demais colaboradores na Campanha.

“Foi um sentimento de gratidão enorme com a premiação. Surpresa também, já que havia muitos concorrentes fortes e bem engajados para obter mesmo resultado. A Campanha do Agasalho com toda certeza fará a diferença nas comunidades carentes atendidas. É uma mobilização com toda empatia sendo colocada em prática, onde mais de toneladas de agasalhos foram arrecadadas, que atenderão diversas famílias vivendo em vulnerabilidade social. Nosso objetivo maior desde início sempre foi pensando nas famílias carentes.”, celebrou Andressa.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.