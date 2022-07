Rússia mata 19 pessoas com mísseis perto de Odessa

A Rússia atacou uma região perto da cidade portuária ucraniana de Odessa, no Mar Negro. A ação ocorreu nesta sexta-feira. Os mísseis atingiram um prédio de apartamentos e um resort e matando pelo menos 19 pessoas.

O ataque ocorreu horas depois que tropas russas foram expulsas da Ilha da Serpente, que fica nas proximidades.

Parte de um prédio de nove andares foi completamente destruída por míssil à 1h. As paredes e janelas de um prédio vizinho, de 14 andares, também foram danificadas pela onda de explosão. Moradores estavam ajudando equipes de resgate a vasculhar os escombros.

Segundo a Ucrânia, 3 civis foram mortos, incluindo uma criança, na região dos resorts Já nos condomínios, os números chegaram à 16 pessoas.

O Kremlin negou atacar civis: “Gostaria de lembrá-los das palavras do presidente de que as Forças Armadas russas não trabalham com alvos civis”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres.

A fuga dos russo da região da Ilha da Serpente, veio após ação dos Ucranianos. O local é um ponto estrategicamente importante, já que foi lá que a Rússia conquistou no primeiro dia da guerra e usou para controlar o noroeste do Mar Negro, onde bloqueou Odessa e outros portos.

Em seu discurso noturno em vídeo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, saudou o que descreveu como vitória estratégica.

“Ainda não garante a segurança. Ainda não garante que o inimigo não voltará”, disse ele. “Mas isso limita significativamente as ações dos ocupantes. Passo a passo, vamos empurrá-los de volta do nosso mar, da nossa terra e do nosso céu.”

O ataque a Odessa, usando mísseis de longo alcance, ocorre depois que a Rússia intensificou os ataques pela Ucrânia, longe das linhas de frente, incluindo um na segunda-feira que matou pelo menos 19 pessoas em um shopping.

Moscou diz que está atacando alvos militares. Kiev chama os ataques de crimes de guerra. Um general ucraniano afirmou nessa quinta-feira que a Rússia pode estar tentando atingir alvos militares, mas está matando civis ao disparar mísseis obsoletos e imprecisos em áreas populosas.

