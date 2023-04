Campanha contra gripe na Capital vacinou 8% da população

Em 2022, apenas 43,4% de todo o público-alvo buscou pela vacinação.

Nos primeiros onze dias de Campanha de Vacinação contra a Gripe, aproximadamente 25,8 mil pessoas foram imunizadas em Campo Grande, o que representa menos de 8% de cobertura, conforme a primeira parcial divulgada nesta sexta-feira (14) pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A meta é vacinar ao menos 90% dos públicos estabelecidos como prioritários pelo Ministério da Saúde, o equivalente a 300 mil pessoas. Em 2022, apenas 43,4% de todo o público-alvo buscou pela vacinação.

Conforme o relatório disponibilizado pelo Serviço de Imunização da Sesau, a maior procura foi entre os idosos de 60 anos ou mais. Até o momento, 17,3 mil pessoas pertencentes a este público foram vacinadas, ou 12,84% do quantitativo populacional estimado em 134,7 mil pessoas.

Após os idosos, os professores do Ensino Básico e Superior, que englobam o público de Trabalhadores da Educação, estão entre que mais se vacinaram, com 8,86% de cobertura, seguido das Puérperas (7,89%) e os Trabalhadores da Saúde (6,91%).

Entre as crianças de seis meses a menores de seis anos, apenas 3,2 mil foram vacinadas, ou o equivalente a 4,67% do público estimado de 69,8 mil pessoas.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, reforça a importância das pessoas pertencentes aos públicos-alvo da campanha buscarem as unidades de saúde para se imunizarem.

“É necessário que a população busque as unidades e se vacine, sobretudo as nossas crianças, idosos e pessoas com comorbidades, que são mais suscetíveis a adquirirem formas graves da doença (Gripe). É importante lembrar que estamos passando por um surto de doenças respiratórias, o que reforça ainda mais a importância de manter a vacina em dia”, comenta.

Podem receber a dose da vacina indivíduos com 60 anos ou mais de idade; as puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); os trabalhadores de saúde; os povos indígenas; as crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); as gestantes; e, profissionais das Forças Armadas; das forças de segurança e salvamento, trabalhadores do serviço rodoviário de transporte de passageiros, população com deficiências permanentes, população com comorbidade, profissionais do sistema penitenciário, profissionais portuários, população privada de liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as unidades de saúde da Capital protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

Plantão de Vacinação

Neste sábado, dia 15 de abril, cinco unidades de saúde estarão abertas para a vacinação: UBS 26 de Agosto, UBS Dona Neta, USF Moreninha, USF Silvia Regina e USF Noroeste. O atendimento acontece de 7h30 às 17h, sem intervalo para almoço.

Durante a semana, a vacinação está disponível durante todo o dia (manhã e tarde) em mais de 70 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF).