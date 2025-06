Caminhonete carregada com drogas e munições capota em rodovia de Ponta Porã

Duas apreensões de grande porte em um intervalo de poucas horas reforçaram o alerta das autoridades para o tráfico de drogas na região de fronteira entre Brasil e Paraguai. Na manhã dessa quarta-feira (11), uma caminhonete Chevrolet S10 carregada com drogas e munições capotou às margens da rodovia MS-164, nas proximidades do Distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, a cerca de 313 quilômetros de Campo Grande.

Após uma denúncia anônima, policiais militares foram acionados por volta das 6h20 e localizaram o veículo tombado em uma curva no sentido Nova Itamarati–Vista Alegre. No local, foram encontrados 145 munições intactas de revólver calibre .38 e uma grande carga de drogas contendo, 599 quilos de maconha, 400 gramas de skunk e 7 quilos de haxixe.

A carga ilícita estava espalhada pela vegetação ao redor da caminhonete, assim como um aparelho de internet via satélite da empresa Starlink, tecnologia comumente utilizada por traficantes para comunicação em áreas remotas, onde não há sinal de celular.

Durante a inspeção, os policiais constataram que a caminhonete apresentava sinais de adulteração: a placa exposta não correspondia ao número do chassi, indicando que o veículo era clonado. O caso foi registrado como tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

Segundo veículo com maconha é encontrado horas depois

Pouco tempo após essa ocorrência, outro veículo, um Fiat Punto branco, foi encontrado capotado em meio a uma plantação de milho, também nas proximidades de Nova Itamarati, próximo à Subestação de Energia da região. No interior e ao redor do carro, havia 730 quilos de maconha.

Assim como no caso da caminhonete, nenhum suspeito foi localizado. A droga foi apreendida e o veículo removido pela polícia. A semelhança entre os casos e a curta distância entre os locais indicam possível conexão entre as duas ações criminosas.

A região de Ponta Porã, na linha de fronteira com o Paraguai, é conhecida como uma das principais rotas do tráfico de drogas no Brasil. O intenso fluxo de veículos e o uso de estradas vicinais são comuns entre quadrilhas que tentam driblar a fiscalização. O uso de tecnologia, como o sistema Starlink, tem chamado a atenção das forças de segurança, que mantêm operações permanentes de combate ao crime organizado na região.

As investigações continuam para identificar os responsáveis pelas cargas e veículos, que podem estar ligados a grupos criminosos transnacionais.

