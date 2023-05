Caminhão capota na Avenida Afonso Pena

Carregado com cimento um caminhão capotou na Avenida Afonso Pena, perto do Batalhão de Choque, em Campo Grande, no início da tarde desta terça-feira (30). Motorista de 29 anos evitou dar detalhes e disse somente que seguia pela Avenida do Poeta, quando, em dado momento, perdeu o controle da direção e se acidentou. Ele disse também que não se machucou e recusou atendimento por parte dos Bombeiros.

O veículo permaneceu tombado por várias horas, mas sem prejudicar o tráfego sendo que funcionários da empresa de concreto compareceram ao local para a retirada do veiculo , o que aconteceu no meio da tarde.

