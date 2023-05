Homem morre preso às ferragens em acidente

Gerson Vieira dos Santos, de 29 anos, morreu na tarde de domingo (28) após ficar preso nas ferragens em um acidente na rodovia que liga Dourados a Fátima do Sul, próximo do acesso ao Distrito de Indápolis.

O incidente ocorreu entre um veículo VW Gol, que se dirigia de Dourados para Fátima do Sul, e uma caminhonete, que estava no sentido oposto.

De acordo com as informações iniciais, é indicado que o motorista do veículo Gol, residente no Jardim Márcia, possivelmente adentrou a faixa contrária.

O condutor do veículo Gol foi encontrado sem vida preso às ferragens, enquanto um dos passageiros da caminhonete sofreu ferimentos e foi encaminhado para um hospital em Dourados. No total, havia cinco ocupantes na caminhonete.

Com informações do site Dourados News.