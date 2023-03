Cães morrem abandonados e dono deve responder por maus-tratos

A Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) foi acionada, na tarde desta quinta-feira (23), para atender a uma denúncia de maus-tratos a animais em uma casa na Rua Felipe Pinheiro, no bairro Bosque Santa Mônica.

No local, dois cães foram encontrados mortos e um foi resgatado ainda vivo. Segundo o dono, de 21 anos, ele se mudou para o endereço com a esposa, de 18 anos, em janeiro de 2023, porém se separaram no dia 17 de fevereiro.

A garota continuou morando no imóvel, mas como está grávida, foi morar com o menino. Ele acha que os cachorros fugiam e devem ter comido algo envenenado.

“Ela estava cuidando e sempre gostou deles. Ontem depois do serviço, ela veio dar ração para eles, mas encontrou eles mortos. Ainda na terça-feira (21), eles estavam tranquilos, apenas vomitando, mas deixamos comida”, alega o rapaz.

Segundo o responsável pelo imóvel, os vizinhos reclamavam porque os cães viviam na rua e iam para o quintal dos moradores da região. Foram, pelo menos, três alertas que ele recebeu para dar um jeito de evitar que os cães saíssem do portão.

No local, o Delegado da Decat, Maercio Alves informou que o cão que sobreviveu foi levado para outro imóvel da família. “É provável que a versão do rapaz seja verdadeira. Porém existe a questão também de que ele permitia que os cães ficasse na rua. O que é infelizmente comum nesses bairros.”

“Geralmente muito lixo que os animais encontram na rua e acabam ingerindo, são tóxicos. “Os vizinhos confirmaram que os cães fugiam e reviravam o lixo, mas não podemos presumir que os animais foram envenenados. O responsável responderá criminalmente porque os animais viviam na rua. Ele tinha o conhecimento disso e não evitava”, explica o delegado.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba