Sexta-feira tem previsão de calor e possibilidade de chuva

A previsão do tempo para a sexta-feira (24) indica tempo com sol e temperaturas acima de 30°C. No decorrer do dia espera-se aumento de nebulosidade e probabilidade de chuvas.

Chuvas de intensidade fraca a moderada podem ocorrer, assim como intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento nas regiões Norte e Pantaneira.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os modelos de previsão indicam redução do volume das chuvas quando comparado aos primeiros 15 dias de março.

Essa diminuição está relacionada à presença de uma circulação anticiclônica em médios níveis da atmosfera, que favorece o tempo quente e seco, principalmente na região do Bolsão.

No Estado, são previstas temperaturas mínimas de 21°C e máximas de 35°C. Nas regiões sul e leste, mínimas de 22°C e máximas de 34°C. Já na região norte, as mínimas registram 21°C e máximas de 34°C. Na capital, espera-se mínimas de 22°C e máximas de 32°C. Na região pantaneira, onde podem ocorrer chuvas mais fortes, a mínima será de 23ºC e a máxima de 34ºC.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta vale até o fim da manhã de hoje e pode ser renovado.