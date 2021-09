Briga de rua deixa vítima fatal no Jardim Itamaracá

Logo no início da tarde desta sexta-feira (3), uma briga de rua, possivelmente motivada por furto em uma residência acabou resultando em morte no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. De acordo com as primeiras informações apuradas pela equipe de reportagem do jornal O Estado Online, a vítima é um homem de aproximadamente 25 anos, que não teve sua identidade revelada.

Moradores que presenciaram o fato disseram que o homem pulou o muro de uma das casas da rua, momento em que o proprietário começou a segui-lo com uma faca. Quando alcançado, ele foi atingido com vários golpes de faca. Ferido, ele entrou em uma outra residência e tentou se esconder atrás de uma árvore.

Aos gritos, o autor do crime disparava “você nunca mais vai roubar a casa de ninguém”, contou um morador que viu a cena. Até o momento a polícia não encontrou o responsável pelo crime. O GOI (Grupo de Operações e Investigações da Polícia Civil) faz buscas pelo local, além da coleta de imagens das camêras de Segurança.

Com informações de Itamar Buzaatta