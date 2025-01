Brasil terá novas UBS’s porte 5 com capacidade para 500 mil atendimentos mensais

As 38 novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Porte V, aprovadas no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) , trarão avanços significativos na atenção primária . Essas unidades têm capacidade para uma média de 500 mil atendimentos por mês e contarão, no mínimo, com cinco equipes de Saúde da Família (eSF) e cinco de Saúde Bucal (eSB) . “Com a publicação da planta da Unidade Básica de Saúde de Porte V, concluímos todos os materiais necessários para a construção das unidades de saúde dentro do novo PAC”, afirma o secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço.

As UBSs terão uma área construída de cerca de 1.000 m², distribuídos em uma estrutura organizacional baseada em núcleos temáticos como os portes anteriores (1 ao 4), alinhados às diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e integrando as premissas de sustentabilidade. “As unidades terão o que há de mais moderno, desde a questão da reutilização da água até a iluminação, com as hortas que estão incluídas e principalmente um espaço que seja bom tanto para o desenvolvimento das ações dos trabalhadores, quanto para um bom acolhimento das pessoas que são cuidadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) . Isso significa mais estrutura e um melhor atendimento e cuidado integral no SUS”, acrescenta Proenço.

Considerando o significativo aumento de área construída na UBS porte V, novos ambientes assistenciais e de apoio foram agregados com o objetivo de promover maior abrangência no acesso da população, maior eficiência nos serviços oferecidos e maior integração das equipes que compõem a unidade de saúde.

Com a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as autoridades sanitárias municipais poderão utilizar um processo simplificado para avaliar o projeto, o que facilitará a execução das obras e a oferta de serviços de saúde.

Principais destaques do projeto

1.Núcleo de Acesso e Acolhimento

Ampliação da área de espera, com 72 lugares, incluindo dois assentos adaptados para pessoas com obesidade, espaço para cadeirantes e área lúdica para crianças;

Maior infraestrutura de apoio logístico, com novos sanitários, incluindo banheiro família.

2.Núcleo de Cuidado Integral e Assistência Farmacêutica

Expansão para 19 consultórios: 4 ginecológicos, 7 odontológicos, 3 interprofissionais e 5 para atendimento médico e de enfermagem;

Duas salas de medicação, adequadas para territórios com maior demanda populacional.

3.Núcleo de Práticas Coletivas

Sala ampliada para promoção de ações de saúde comunitária, fortalecimento da participação social e educação em saúde.

4.Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe

Instalações aprimoradas para conforto e integração das equipes multiprofissionais;

Três salas de integração para reuniões, atividades de preceptoria e apoio à telessaúde;

Anfiteatro para eventos, seminários e educação permanente;

“Sala de Simulação Realística, Ensino e Pesquisa”, destinada à qualificação e treinamento profissional na atenção primária.

Mantendo os conceitos e soluções das UBS menores (Portes I a IV), a de Porte V apresenta maior capacidade de atendimento, infraestrutura aprimorada e diversidade de serviços. Essa expansão permitirá:

Mais acesso e conforto para os usuários.

Maior resolutividade na atenção primária.

Inclusão e eficiência no cuidado à saúde.

Acesse o projeto completo

Impacto esperado em Vitória

As UBSs Porte V se tornarão referências nos territórios em que estão inseridas, oferecendo serviços ampliados e interativos que promovem a saúde e o bem-estar das comunidades. Um exemplo é a unidade do bairro Consolação, em Vitória (ES), que atende atualmente 13.669 pessoas cadastradas, sendo que 94,5% dessa população depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde.

A nova UBS substituirá a atual unidade de Consolação, cuja infraestrutura se tornou insuficiente devido ao aumento da população. Com a ampliação da capacidade física, a nova unidade atenderá com mais eficiência às demandas locais. “Essa UBS reduzirá a sobrecarga nas unidades existentes, proporcionando melhorias no bem-estar da população e fortalecendo a rede pública de saúde na região”, finaliza Patrícia Vedova, assessora sênior do estado.

Com iformações da Agência Gov.