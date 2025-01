Dr. Victor Rocha toma posse como vereador de Campo Grande: “Renovamos nosso compromisso com a saúde pública e com cada cidadão”

Na última quarta-feira(01), o vereador Dr. Victor Rocha (PSDB) foi oficialmente empossado na Câmara Municipal de Campo Grande, marcando o início de um novo capítulo em sua trajetória como defensor incansável da saúde pública. Durante a cerimônia, ele reafirmou seu compromisso com cada cidadão da capital e destacou a responsabilidade de honrar os 5.355 votos recebidos nas últimas eleições.

“Hoje renovamos nosso compromisso com a saúde pública e com cada cidadão de Campo Grande. Esses votos representam a confiança da população em nosso trabalho, e iniciamos esta nova etapa com gratidão, responsabilidade e determinação de continuar salvando vidas e defendendo uma saúde pública de qualidade”, afirmou Dr. Victor Rocha em seu discurso.

Com 20 anos de experiência dedicados à prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, Dr. Victor Rocha é reconhecido por sua atuação na saúde pública. Como médico e gestor, ele foi responsável por zerar filas de consultas e biópsias de mama pelo SUS, além de liderar o Projeto Casa Rosa, que já realizou mais de 8 mil atendimentos e diagnosticou 166 casos de câncer de mama. O projeto, referência nacional, recentemente ampliou seu escopo para atender à saúde do homem, com a futura implantação da Casa Azul. Também está prevista a inclusão de serviços voltados para crianças, adolescentes e idosos, consolidando um atendimento de qualidade para toda a família.

Dr. Victor Rocha destacou, ainda, sua missão de expandir políticas de saúde inclusivas e fortalecer os serviços públicos para atender melhor às necessidades da população. “Nossa prioridade será garantir que cada cidadão tenha acesso a um atendimento digno e eficiente. Vamos trabalhar para ampliar os projetos existentes e implementar novas iniciativas que transformem a saúde pública, com foco na mulher, no homem, na criança e em todas as gerações.”

Com o lema “Nossa Missão é Salvar Vidas e Defender uma Saúde Pública de Qualidade”, Dr. Victor Rocha inicia seu mandato comprometido em transformar desafios em oportunidades, promovendo ações que assegurem dignidade, bem-estar e qualidade de vida para todos os moradores de Campo Grande.

Com informações de Assessoria.