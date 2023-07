Botafogo vence Vasco, segue 100% em casa e mantém folga na liderança

O Botafogo venceu o Vasco por 2 a 0 no Nilton Santos, neste domingo (2), pela 13ª rodada do Brasileirão. Luis Henrique, após bela tabela com Tiquinho, abriu o placar no começo da segunda etapa. Já nos acréscimos, Carlos ampliou a vantagem.

Botafogo começou melhor e teve as principais chances na etapa inicial. Robson Bambu, do Vasco, e Rafael, do Bota, saíram machucados com menos de 30 minutos de bola rolando.

Essa é a quarta vitória seguida do Glorioso sem sofrer gol e a sexta em seis jogos como mandante. Ao todo, são 11 triunfos em 13 rodadas. A equipe segue com sete pontos de vantagem na liderança: 33 contra 26 do Grêmio. Já o Vasco, que venceu apenas duas vezes no torneio, segue no Z-4, com apenas 9 pontos.

Sem compromisso no meio da semana, os dois clubes voltam a campo apenas no próximo final de semana. O Cruz-maltino recebe o Cruzeiro no sábado (8), às 18h30, enquanto o Glorioso visita o Grêmio no domingo (9), às 18h30.

Com informações da Folhapress