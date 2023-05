Botafogo atropela Corinthians e retoma liderança do Brasileirão

O Botafogo goleou o Corinthians por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (11), no estádio Nilton Santos, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, Com dois gols de Tiquinho Soares e um de Eduardo, o Glorioso não teve dificuldades para construir um placar elástico e atropelar o Timão.

Com esse resultado, o Corinthians permanece na 16ª colocação do Brasileirão, com apenas quatro pontos conquistados. Já o Botafogo reassumiu a liderança e segue com 100% de aproveitamento no torneio, com 15 unidades.

Agora, o próximo jogo do Corinthians será contra o São Paulo, no domingo, às 16 horas (de Brasília). O jogo será disputado na Neo Química Arena, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida

O time de Luís Castro começou com intensidade e marcou um gol nos primeiros minutos do jogo. Após um cruzamento de Marçal, Víctor Cuesta cabeceou no travessão e, no rebote, Tiquinho Soares empurrou para as redes, levando os torcedores ao delírio no Nilton Santos

O Timão, depois do gol sofrido, tentou explorar jogadas pelos lados, mas tinha dificuldades em realizar triangulações e ataques de perigo. O Glorioso aproveitava a vantagem no placar para explorar jogadas ataques com Júnior Santos e Víctor Sá, mas pecava na hora da finalização.

No segundo tempo, o Corinthians passou a controlar a posse de bola, enquanto os mandantes atuaram posicionados no campo de defesa para explorar os contragolpes. Mesmo tendo o domínio da posse, o Timão encontrou dificuldades para ter volume ofensivo. A melhor chance do início de segunda etapa foi do Botafogo, em cobrança de falta de Gabriel Pires que passou perto da meta da equipe paulista.

Neste contexto, explorando os contra-ataques, Júnior Santos arrancou em velocidade e foi parado por Cássio, que cometeu pênalti aos 16 minutos. Tiquinho Soares foi para a bola e anotou o segundo tento do Botafogo.

No fim do jogo, Matías Segovia construiu um contra-ataque em velocidade e tocou para Eduardo marcar o terceiro gol. Aos gritos de "olé", os comandados de Luís Castro administraram a vantagem no final da partida e venceram por 3 a 0 no Nilton Santos.

Com informações da Folhapress