O treino do Operário Futebol Clube, na tarde desta quarta-feira (11), estava leve com o grupo descontraído, mas focados no compromisso difícil contra o XV de Piracicaba no domingo, às 16h, no estádio Jacques da Luz, das Moreninhas, pela segunda rodada do Brasileirão da Série D 2023.

O galo vem de um empate na estreia do campeonato contra o Ferroviária (SP). Para o zagueiro e capitão do time Márcio, foi um jogo difícil, mas a equipe reagiu bem e merecia a vitória no segundo tempo. “Controlamos e fizemos um bom jogo equilibrado. Não podemos deixar escapar nem um ponto, até fora de casa”, avalia.

“Em casa temos que buscar a vitória, porque é onde estamos acostumados jogar. Temos que tentar fazer a valer o fator do campo e da torcida. Vamos enfrentar uma equipe muito forte, mas sem medo, assim como foi o primeiro jogo. Pelo equilíbrio que vem se mostrando o grupo D, talvez 1 ou 2 pontos pode ser importante”, ressalta o defensor.

Avaliação do professor

O técnico Celso Rodrigues falou sobre a preparação para a partida. “O XV de Piracicaba é uma equipe muito forte e fez um bom resultado contra o Maringá. Esperamos muita dificuldade, assim como os outros jogos. Entretanto, estamos planejando também dificultar para o time adversário. Primeiro, sempre fazer um jogo seguro, e depois buscar o resultado”.

Sobre alguma mudança tática, o técnico deixou indefinido, mas elogiou o trabalho do time na partida de estreia. “A equipe que começou jogando em Piracicaba deu uma resposta ótima, dando aquilo que eu esperava e isso me chamou a atenção em muitos aspectos. Enfim, a definição da equipe será definido depois dos últimos trabalhos”.

Comemoração ao Dia das Mães

Para esse primeiro encontro diante de seus torcedores no campeonato brasileiro, a direção do Operário FC confirmaram a promoção em comemoração ao Dia das Mães, as mulheres terão entrada gratuita no próximo jogo do Galo contra o XV de Piracicaba no estádio das Moreninhas pela segunda rodada do Brasileirão da Série D 2023.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba