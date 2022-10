Avicultura de Corte cresce 46,32% em Mato Grosso do Sul

O preço médio do frango abatido no atacado de Mato Grosso do Sul Entre janeiro e setembro de 2022 foi 19,7% superior se comparado ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da Ceasa/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul).

O número de abates também cresceu no período, saindo de 131,6 milhões de cabeças abatidas em 2021, para 133,1 milhões neste ano segundo a Iagro/MS (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul).

Números do MDIC (Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços) detalham que o volume da carne de frango in natura exportada nos 9 primeiros meses de 2022 foi de 137,9 mil toneladas, totalizando US$ 290 milhões em faturamento na comercialização. Os principais destinos da proteína são o Japão, China e Emirados Árabes Unidos, que juntos representam 45,58% da receita total.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), o setor da avicultura de corte em Mato Grosso do Sul cresceu 46,32% nos últimos 10 anos,.