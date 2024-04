Assis e Mollerke Assessoria de Cobranças auxilia empresas inadimplentes

Quais os motivos para se contratar uma assessoria de cobrança? Momento ideal quando a empresa passa a ter índices elevados de inadimplência, que atinge mais de 60 milhões de brasileiros. É necessário ficar atento a essa questão que pode evitar rombos que tem o potencial de prejudicar a saúde financeira de uma empresa.

A AM ASSESSORIA DE COBRANÇAS é uma empresa especializada em Contact Center, Tecnologia em desenvolvimento de software, Prevenção a Fraude, Back Office, Recuperação de Crédito, SAC, entre outros serviços.

Empresa com tecnologia própria que vem investindo constantemente em tecnologia de ponta e novos métodos de operacionalização, pensando sempre nas evoluções mercadológicas, voltada a resultados e na qualidade de prestação de serviços a nossos clientes.

Além disso, efetuar a recuperação de créditos de forma rápida e eficaz, por uma equipe de operadores e negociadores especialmente treinada para dar aos clientes, orientação segura com atendimento cordial e personalizado, visando recuperar os créditos, utilizando todos os meios negociáveis legalmente permitidos, respeitando rigorosamente o Código de Defesa do Consumidor.

Endereço: R. Treze de Maio, 2500 – Centro, Campo Grande – MS, 79002-356

Telefone: (67) 98218-6281

Email: [email protected]

