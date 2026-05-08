Assembleia da CDL Campo Grande marca reeleição da presidência e posse de novos diretores

Adelaido Luiz Figueiredo fará mais um ciclo à frente da entidade, com mandato estendido até 2029.

A Assembleia Geral Ordinária da CDL CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), realizada na noite desta quinta-feira (7), marcou a reeleição do presidente Adelaido Luiz Figueiredo para mais um ciclo à frente da entidade, com mandato estendido até 2029. O encontro, que ocorre tradicionalmente duas vezes ao ano, também teve decisões importantes e a posse de novos membros da diretoria.

Ao destacar o momento, o presidente reforçou que a continuidade na gestão segue uma diretriz estratégica do sistema lojista nacional. “Essa Assembleia marca a nossa reeleição para a função de presidente da CDL Campo Grande até 2029, com um grande propósito de fortalecimento do setor produtivo, fortalecimento do sistema CDL, CNDL, FCDL e Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Segundo ele, a permanência no cargo está ligada à necessidade de dar estabilidade à entidade e consolidar avanços já alcançados. “Essa continuidade faz parte de uma orientação da CNDL com o objetivo justamente de trazer estabilidade. Desde o momento que nós assumimos, conseguimos sair de 186º lugar em termos de importância do nosso sistema para 36º”, destacou.

Adelaido também pontuou que o resultado foi determinante para a decisão de continuidade. “Isso demonstra o tamanho da qualidade do trabalho que a gente conseguiu entregar. Por conta disso, a CNDL solicitou para que nós permanecêssemos até 2029 à frente da entidade, para que possamos entregar uma CDL cada vez mais fortalecida.”

Durante a assembleia, os associados acompanharam a apresentação da prestação de contas do exercício anterior, que foi aprovada por unanimidade após análise do Conselho Fiscal. Na sequência, também foi validada a proposta orçamentária para o próximo exercício.

Posse da diretoria

Outro ponto tratado foi a reorganização interna da diretoria e eleição dos cargos vagos, realizada por aclamação. Novos diretores passam a integrar a gestão da CDL Campo Grande:

Diretoria:

Presidente: Adelaido Luiz Figueiredo

Vice-presidente: Inês Conceição Santiago da Silva

Segundo vice-presidente: Maria Antônia Rodrigues

Primeiro diretor financeiro: Paulo Henrique de Araújo

Segundo diretor financeiro: Mozânia Ferreira Campos

Primeiro diretor-secretário: Adria Fabíola Deis Alves

Segundo diretor-secretário: Marinalva Pereira

Diretor de SPC e Produtos: Igor Anderson

Diretora de Marketing: Patrícia Córdoba

Diretora de Patrimônio: Aryssandra de Melo Silva

Diretor Institucional: Lúcio Rodrigues

Diretor de Assuntos Jurídicos: Djalma Mazalli Alves

Diretor da CDL Jovem: Leonardo Santiago

Primeiro suplente: Edson Luís Bigolin

Segundo suplente: Rosane Nelly

Terceiro suplente: Marcelo Gonji

Conselho Fiscal:

Luís Eduardo

Marcos Freire

Dário Jagher Burda Junior

Suplentes do Conselho Fiscal:

Narciso Soares dos Santos

Giedre Paula da Costa

Paulo Henrique de Araújo

Volta da CDL Jovem

Outro destaque foi a retomada da CDL Jovem, com a posse do Diretor Leonardo Santiago. A iniciativa busca aproximar novos empresários da entidade e fortalecer a participação das novas gerações no setor.

O presidente explicou que a reativação segue uma orientação nacional e tem foco no futuro do varejo. “Nós recebemos uma orientação da CNDL para reativar a CDL Jovem. A missão é trazer jovens empreendedores para participar e discutir políticas públicas voltadas ao incentivo e ao fortalecimento desse jovem empresário.”

Leonardo destacou que está feliz em assumir o cargo e reforçou a importância de ter mais jovens dentro da CDL Jovem. “Me coloco à disposição de todos os jovens empresários para virem comigo nesta missão. O intuito é fomentar o varejo e ampliar políticas públicas que contribuam com o comércio de bens e serviços”, finaliza.