Assembleia da CDL Campo Grande marca reeleição da presidência e posse de novos diretores

Adelaido Luiz Figueiredo fará mais um ciclo à frente da entidade, com mandato estendido até 2029.
A Assembleia Geral Ordinária da CDL CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), realizada na noite desta quinta-feira (7), marcou a reeleição do presidente Adelaido Luiz Figueiredo para mais um ciclo à frente da entidade, com mandato estendido até 2029. O encontro, que ocorre tradicionalmente duas vezes ao ano, também teve decisões importantes e a posse de novos membros da diretoria.
Ao destacar o momento, o presidente reforçou que a continuidade na gestão segue uma diretriz estratégica do sistema lojista nacional. “Essa Assembleia marca a nossa reeleição para a função de presidente da CDL Campo Grande até 2029, com um grande propósito de fortalecimento do setor produtivo, fortalecimento do sistema CDL, CNDL, FCDL e Mato Grosso do Sul”, afirmou.
Segundo ele, a permanência no cargo está ligada à necessidade de dar estabilidade à entidade e consolidar avanços já alcançados. “Essa continuidade faz parte de uma orientação da CNDL com o objetivo justamente de trazer estabilidade. Desde o momento que nós assumimos, conseguimos sair de 186º lugar em termos de importância do nosso sistema para 36º”, destacou.
Adelaido também pontuou que o resultado foi determinante para a decisão de continuidade. “Isso demonstra o tamanho da qualidade do trabalho que a gente conseguiu entregar. Por conta disso, a CNDL solicitou para que nós permanecêssemos até 2029 à frente da entidade, para que possamos entregar uma CDL cada vez mais fortalecida.”
Durante a assembleia, os associados acompanharam a apresentação da prestação de contas do exercício anterior, que foi aprovada por unanimidade após análise do Conselho Fiscal. Na sequência, também foi validada a proposta orçamentária para o próximo exercício.
Posse da diretoria
Outro ponto tratado foi a reorganização interna da diretoria e eleição dos cargos vagos, realizada por aclamação. Novos diretores passam a integrar a gestão da CDL Campo Grande:
Diretoria:
Presidente: Adelaido Luiz Figueiredo
Vice-presidente: Inês Conceição Santiago da Silva
Segundo vice-presidente: Maria Antônia Rodrigues
Primeiro diretor financeiro: Paulo Henrique de Araújo
Segundo diretor financeiro: Mozânia Ferreira Campos
Primeiro diretor-secretário: Adria Fabíola Deis Alves
Segundo diretor-secretário: Marinalva Pereira
Diretor de SPC e Produtos: Igor Anderson
Diretora de Marketing: Patrícia Córdoba
Diretora de Patrimônio: Aryssandra de Melo Silva
Diretor Institucional: Lúcio Rodrigues
Diretor de Assuntos Jurídicos: Djalma Mazalli Alves
Diretor da CDL Jovem: Leonardo Santiago
Primeiro suplente: Edson Luís Bigolin
Segundo suplente: Rosane Nelly
Terceiro suplente: Marcelo Gonji
Conselho Fiscal:
Luís Eduardo
Marcos Freire
Dário Jagher Burda Junior
Suplentes do Conselho Fiscal:
Narciso Soares dos Santos
Giedre Paula da Costa
Paulo Henrique de Araújo
Volta da CDL Jovem
Outro destaque foi a retomada da CDL Jovem, com a posse do Diretor Leonardo Santiago. A iniciativa busca aproximar novos empresários da entidade e fortalecer a participação das novas gerações no setor.
O presidente explicou que a reativação segue uma orientação nacional e tem foco no futuro do varejo. “Nós recebemos uma orientação da CNDL para reativar a CDL Jovem. A missão é trazer jovens empreendedores para participar e discutir políticas públicas voltadas ao incentivo e ao fortalecimento desse jovem empresário.”
Leonardo destacou que está feliz em assumir o cargo e reforçou a importância de ter mais jovens dentro da CDL Jovem. “Me coloco à disposição de todos os jovens empresários para virem comigo nesta missão. O intuito é fomentar o varejo e ampliar políticas públicas que contribuam com o comércio de bens e serviços”, finaliza.