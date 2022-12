AMAS tem boas expectativas de vendas

O presidente da AMAS – Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, Denyson Prado, falou sobre as expectativas otimistas para as vendas no final de ano. Denyson pontuou as ações sazonais que aconteceram nos últimos meses e que contribuíram para movimentar o setor e a economia local. “Até por conta do 13º, que entra para o trabalhador e dá um poder de compra um pouco maior”, pontuou. Denyson reforçou que desde o mês passado e agora com o dia dos Supermercados em novembro, o consumidor está tendo a oportunidade de antecipar algumas compras de final de ano.

Um dos fatores que justificam a boa expectativa do presidente da Amas é o Índice Nacional de Confiança (INC) registrou 105 pontos em novembro e está em patamar otimista. O último registro nesse campo foi em janeiro de 2020. Essa retomada da confiança está baseada na melhora das expectativas com relação à própria situação financeira futura, e pela percepção cada vez menos negativa da situação atual.

O período deverá injetar R$816,46 milhões na economia do estado, valor 31% maior do que o registrado no ano passado. Do total de gastos com as datas comemorativas, o Natal deverá gerar R$530 milhões e o Ano Novo, R$286,46 milhões. Segundo o diretor de Operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, os números mostram um consumidor mais propenso a gastar, e, por isso, os donos de pequenos negócios devem se preparar para terem boas vendas no período.

