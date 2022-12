Em Curitiba ex-aluna lê O Estado e homenageia a professora

O primeiro grau foi concluído, veio o segundo no Dom Bosco logo foi vencida o grande desafio de passar no concorrido vestibular de Medicina de uma universidade pública (UFMS), residência, Doutorado. Etapas e mais etapas vencidas até tornar-se uma profissional reconhecida, mas ao ler no Jornal O estado de Mato Grosso do Sul uma matéria com ex-alunos prestando homenagem a professora Marisa Castro Andrade pelos 70 anos de idade dos quais 40 dedicados ao Magistério a médica radiologista Maria Helena Louveira , radicada em Curitiba não conteve a emoção, voltou no tempo se viu adolescente dos tempos da Escola Raul Sana de Matos , escreveu um texto e enviou um presente a pessoa que teve tanta importância em sua vida. “Como não estive presente a homenagem escrever uma mensagem e encaminhar para a professora tão querida foi a forma de demonstrar a minha gratidão”, afirma a ex-aluna.

Maria Helena Louveira relembra os tempos de 7ª série quando passou a ter aula com o que os alunos chamavam de “a professora dos Mapas”. Nascida em Campo Grande formou-se em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e especializou-se em radiologia pela Unifesp em São Paulo e tendo ainda familiares residindo em Campo Grande Maria Helena mantém forte vinculação com a cidade Morena.

Conceituada pelo exercício profissional da Medicina, Maria Helena Louveira já escreveu livros e participa de campanhas voltadas principalmente para a Saúde da mulher em todo o estado do Paraná. Ela considera que tudo o que conquistou em sua vida profissional teve como base toda a dedicação de professores como Marisa Castro e assim que leu a reportagem na página do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul decidiu que tinha que manifestar sua gratidão.

A seguir o texto em homenagem a professora Marisa Castro de Andrade.

QUERIDA PROFESSORA MARISA

Receba este texto em forma de homenagem.

E homenagens devem ser feitas a pessoas realmente especiais e que passaram pela vida deixando bons legados.

No seu caso, seu maior legado foi a orientação de tantos alunos, hoje adultos, que aproveitaram seus ensinamentos para se tornarem boas pessoas e profissionais bem-sucedidos.

Lembro com carinho da PROFESSORA DOS MAPAS!

Quando entrei na sétima série, o fiz com grande expectativa, já que iria encontrar e conviver com uma professora de Geografia dita como muito exigente e que “reprovava” muito. O que encontrei foi uma pessoa séria, elegante, magrinha e muito educada, além de ser dedicada e extremamente competente, e que oferecia de um modo muito peculiar, a possibilidade de “conhecermos o mundo através dos Mapas”.

E foi um grande aprendizado.

Desenhava e pintava seus mapas com muita dedicação.

Me lembro até hoje de fazer o mapa da vegetação do Brasil e de me encantar com a Mata Atlântica. Principalmente com as Araucárias da região Sul. E olhe que coincidência: hoje moro no Paraná, com muitas Araucárias para me encantar. Inclusive com algumas que consigo ver da minha janela. E são realmente lindas!

Saiba, professora, que tenho muito respeito por todos os professores com os quais tive o prazer de conviver, mesmo que por breve período.

Da Escola Raul Sans de Matos lembro com saudades de algumas (me perdoe por não lembrar o nome de todas – isso não as torna menos importante!).

Lembro da Prof. Dália (História), Fátima (Português e Inglês), Lucia Helena (Matemática), Lígia (Educação Física), Sandra, Deise e tantas outras… Todas muito especiais. A cada uma delas, meu eterno carinho.

Enfim, gostaria de homenageá-la nesta data em que completa 70 anos, lembrando da sua grande importância na formação de grandes cidadãos em Campo Grande. Cidadãos assim como eu, que tinham origem simples, e que enxergaram pelos seus olhos o mundo que havia em nossa volta. E mais do que isso, jovens que perceberam que a educação é o meio mais legítimo de se conseguir uma vida melhor.

Parabéns e muitas felicidades!

Maria Helena Louveira

Médica Radiologista em Curitiba – PR

Em 09/11/2022