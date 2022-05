Alimento da fé

Conforme prometemos na semana passada quando iniciamos a coluna de fortalecimento da fé, cá estamos novamente para trazer para você leitor, uma palavra de Deus.

Para tanto segue um trecho do livro” In sinu Jesu” Quando um coração fala ao coração: o diário de um sacerdote em oração, da editora Ecclesiae

“Tua oração me alegra, pois, ela é inspirada pelo Espírito Santo em ti, O Espírito Santo facilita o nosso diálogo, sendo a expressão da nossa amizade. Aqueles que se aproximam de mim com confiança e simplicidade, buscando a minha Face e desejando o calor do fogo que arde em meu Coração — eles são conduzidos pelo Espírito Santo.

A minha amizade não é complicada. Ela é o presente que ofereço de graça e com alegria a todas as almas dos meus sacerdotes.”

Nesta breve menção nos aproximemos de Deus pela intervenção de seu espírito Consolador, o qual caminha conosco em busca da luz do Cristo.

Animemos a nossa fé, com a esperança e confiança no amor do Pai.

Não depositando nossa confiança em nós, pois sem ele nada somos. Toda força vem do alto.

Que estas palavras aqueçam nosso coração, para que nos aproximemos da fonte de todo amor! Deus!

Semana que vem nossa equipe estará aqui novamente, trazendo-te caro leitor mais uma dose de fé!

