20ª Semana Nacional de Museus começa segunda e conta com diversas atrações na Capital

A 20ª Semana Nacional de Museus começa a partir da próxima segunda-feira (16), com diversas atrações previstas para ocorrer até o dia 23, em alguns dos principais museus de Mato Grosso do Sul. Na capital, o público ainda poderá prestigiar atividades culturais e shows em um sarau promovido pela Prefeitura, sábado (21), para celebrar a ocasião.

O tema desse ano será “O Poder dos Museus”, que além de valorizar a capacidade das instituições de se reinventarem em momentos de crise, como foi recentemente com a pandemia, pretende também exaltar o papel de “construtor do futuro” do setor museal, por meio de ações de pesquisa, preservação, conservação, educação e comunicação.

Programação

A programação deste ano inclui palestras, mesas redondas, encontros, oficinas, exibição de obras audiovisuais, exposições, visitas mediadas, sarau e contação de histórias. Oito locais em Campo Grande foram selecionados para receber as atividades: Arquivo Público Estadual de MS, Museu da História da Medicina de Mato Grosso do Sul Dr. Fauzi Adri, Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul, Museu das Culturas Dom Bosco, Museu de Arqueologia da UFMS, Museu de Arte Contemporânea de MS (Marco), Museu José Antônio Pereira e a sede do Sistema Estadual de Museus de Mato Grosso do Sul. O documento com as agendas completas pode ser acessado clicando aqui.

Na terça-feira (17), o City Tour levará crianças atendidos pelo Cras (Centro de Referência da Assistência Social) do Jardim Aeroporto ao Museu José Antônio Pereira, para que elas participem de visitas guiadas. Os passeios acontecerão durante a manhã e à tarde, levando 57 jovens em cada turno.

No sábado (21), em comemoração ao Dia Internacional dos Museus (18), ocorre o 1º Sarau Entardecer no Museu. A abertura será feita pelo grupo musical Galera Pagode 90, e o evento continua com contação de histórias, apresentações de balé e capoeira do Projeto Asas do Futuro e show com Ruan e Graziel. Haverá também venda de artesanatos, opções de gastronomia, realização de pinturas faciais nas crianças, visitas mediadas no museu e a presença do Coletivo Brechó e do espaço de leitura itinerante da Gibiteca.

Encerrando as atividades, no dia 23, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promove a Oficina de Saberes, um encontro que possibilitará o diálogo sobre a construção e a edificação da casa do fundador da cidade. As reuniões acontecerão de 7h às 11h e das 13h às 17h.

