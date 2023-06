Alegria e solidariedade de 1,2 mil pessoas marcam o primeiro Arraiá ALEMS

Cerca de 1,2 mil pessoas lotaram o estacionamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) nesta sexta-feira (16) e aqueceram a noite campo-grandense com muita alegria e solidariedade. Música, barracas com comida e bebidas típicas, pescaria, roupas caipiras, quadrilha… e tudo com tempero sul-mato-grossense acrescido de boa quantia de amor pelos mais necessitados.

“Eu estou muito feliz de poder viver este momento”, vibrou o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), que estava, da cabeça aos pés, muito bem caracterizado. “Esta festa mostra como o nosso trabalho está sendo feito com harmonia. Tivemos o apoio incondicional do governo do Estado. E é uma festa que foi programada pelos servidores com a participação de todos os deputados, que idealizaram as barracas, toda a estrutura”, disse.

O governador Eduardo Riedel, que também prestigiou a festa, elogiou a iniciativa. “Muito além da confraternização, nós temos aqui um gesto de solidariedade. Mato Grosso do Sul tem um caminho promissor pela frente, de despertar esperança, porque nós temos fé, nós temos trabalho, temos solidariedade.

Diversos deputados, acompanhados de seus familiares, prestigiaram a festa. Entre eles, estava o deputado Zeca do PT, que destacou o aspecto democrático e parabenizou a Mesa Diretora pela iniciativa. Toda festa junina que se preze tem muita música. E no Arraiá da ALEMS, a cantoria foi ao vivo e de ótima qualidade, com shows de João Haroldo e Betinho e o grupo Canto da Terra. Perto do palco, vários casais afugentaram o frio no arrasta-pé.

E o que também não pode faltar em um arraiá é a dança da quadrilha. E na festa junina da ALEMS, o casal mais divertido saiu com o bolso cheio – o prêmio foi de 350 reais. O júri, formado pela deputada Mara Caseiro (PSDB), a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, e a servidora da ALEMS, Aline Correia e Silva, conselheira fiscal do Sisalms, decidiu pela alegria e descontração de um casal muito divertido: as servidoras Luzia Alda Carvalho, do Recursos Humanos, e Cláudia Mendes, do Cerimonial.

