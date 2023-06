ACICG capacita aos empresários do Santa Emília e Jardim Autonomista

Esta semana, empreendedores das regiões Santa Emília e Jardim Autonomista podem participar de capacitações sobre marketing digital e vendas online, oferecidas pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) nestas localidades.Eventos oferecem conhecimento sobre como promover produtos e serviços na internet e a taxa de inscrição são 2 kg de alimentos não perecíveis.

A iniciativa faz parte do ACICG nos Bairros, projeto que contribui para o fortalecimento do comércio em diversas regiões da cidade, identificando as necessidades dos empresários, auxiliando com soluções e levando serviços da Associação Comercial para ajudar nos desafios da atividade empreendedora. A edição 2023 da ação também conta com o apoio do Sebrae.

“Visitamos dezenas de empresas nesses bairros no final de maio e início de junho e perguntamos quais as principais demandas do momento com relação ao desenvolvimento e crescimento do negócio. Marketing digital foi o destaque entre as necessidades sinalizadas, por isso, estamos ampliando o conhecimento sobre como os empreendedores podem promover produtos e serviços na internet”, explica o coordenador do ACICG nos Bairros e gestor da Escola de Negócios da Associação Comercial, Moacir Pereira Junior.

As capacitações são ministradas pelo especialista Weligton Martins, que possui mais de uma década de atuação em marketing digital e é secretário do Conselho de Jovens Empresários da ACICG. Também é fundador da empresa Group Marketing Brasil e possui experiência como copywriter e gestor de tráfego.

