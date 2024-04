Alan Guedes se reúne com ministros e garante 80 moradias do “Minha Casa, Minha Vida”

Novo conjunto habitacional em Dourados será construído na região do Vila Roma

A cidade de Dourados vai receber, através do programa “Minha Casa, Minha Vida” mais 80 novas unidades habitacionais. O prefeito Alan Guedes se reuniu, nesta segunda-feira (8), em Brasília, com a ministra de Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, e o ministro das Cidades, Jader Filho, para discutir a construção de um novo residencial na área urbana.

Na agenda com os ministros, Alan Guedes garantiu a construção do “Vida Nova – Roma”, residencial localizado na região da Vila Roma, próximo ao novo acesso construído que liga o bairro à Via Parque, na região do Educandário Espírita Allan Kardec.

O projeto desenvolvido pela Prefeitura de Dourados foi selecionado pelo Ministério das Cidades, dentro do programa “Minha Casa Minha Vida – FAR” e visa construir unidades habitacionais que serão destinadas para famílias residentes em áreas ambientes e de risco às margens do Córrego Água Boa.

“Conseguimos 80 novas unidades habitacionais para Dourados. Uma vitória! Agradeço muito aos ministros Jader Filho (Cidades) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) que, gentilmente, me atenderam e, prontamente, estão ajudando nossa cidade com essa demanda. Em breve teremos 80 apartamentos que farão parte do projeto “Vida Nova- Roma”, postou o prefeito em suas redes sociais.

Segundo informações da Seplan (Secretaria Municipal de Planejamento), a obra deve ter início ainda em 2024 e o prazo médio de entrega é de aproximadamente 18 meses.

Com informações da assessoria