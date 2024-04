Pollon chega com delegação de conservadores a Bruxelas

Deputado federal de MS fará com grupo denúncias sobre abusos do judiciário brasileiro no Parlamento Europeu

Desembarcaram na Bélgica, o grupo de congressistas brasileiros que farão denúncias contra o SFT (Supremo Tribunal Federal), e o ministro Alexandre de Moraes, no Parlamento Europeu. O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) integra a delegação que irá protocolar, na próxima quinta-feira (11), a reivindicação no Tribunal Penal Internacional (CPI), localizado na cidade holandesa de Haia.

“Vivemos no Brasil um regime de exceção, um desgoverno, e precisamos que o mundo tenha conhecimento disso. Por essa razão estamos aqui na Europa, em defesa do que resta para a nossa democracia”, explica o parlamentar sul-mato-grossense sobre a agenda no continente europeu.

Junto de Pollon, viajaram os deputados federais, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Gustavo Gayer (PL-GO), Bia Kicis (PL-DF), Julia Zanata (PL-SC), Ricardo Salles (PL-SP) e Débora Menezes (PL-AM). A comitiva participará também do seminário “Brasil:a repressão de Lula ao Estado de Direito”.

Em março deste ano, Eduardo Bolsonaro liderou outra comissão de congressistas brasileiros, em viagem a Washington D.C. Agenda em que se relatou nos Estados Unidos sobre o autoritarismo do judiciário brasileiro, incluindo suspeitas de tortura a presos no 8 de janeiro.

Com informações da assessoria

