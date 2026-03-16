Águas Guariroba lança programa de qualificação profissional para o sistema prisional de Campo Grande

Curso promove profissionalização de 140 reeducandos para atuação em manutenção hidráulica nas unidades prisionais

A Águas Guariroba lançou na última sexta-feira (13), um Programa de Qualificação Profissional voltado à formação técnica de diferentes públicos e instituições de Campo Grande. A primeira etapa do programa começou com um curso de capacitação em hidráulica, com carga horária total de 40 horas, destinado a 140 reeducandos de unidades prisionais da Capital. A aula inaugural ocorreu no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho.

A ação é realizada em parceria com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), o Governo do Estado e a Faculdade Senai de Construção, integrando a política de ressocialização do sistema prisional.

Segundo o diretor-presidente da Águas Guariroba, Gabriel Buim, a iniciativa une qualificação profissional, responsabilidade social e uso consciente da água.

“Estamos aqui no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande lançando uma parceria da Águas Guariroba com o Governo do Estado para capacitar reeducandos e fazer a doação de materiais para o sistema prisional de Mato Grosso do Sul, visando o consumo consciente e a redução do consumo de água nas unidades prisionais”, afirmou.

Todo o material utilizado na capacitação, incluindo uniformes e equipamentos de segurança, foi doado pela Águas Guariroba. Ao final do curso, os participantes receberão certificado, ampliando as possibilidades de inserção profissional na área de encanador hidráulico.

“Ao término do curso, os participantes terão um certificado de 40 horas no curso de hidráulica e poderão realizar os reparos nas próprias unidades prisionais. Além disso, quando essa pessoa sair do sistema prisional e voltar para a sociedade, ela estará capacitada, podendo buscar um emprego e recomeçar sua vida em sociedade”, enfatizou Buim.

O projeto também foi celebrado pelo secretário-executivo de Justiça, Rafael Garcia Ribeiro, que destacou a importância da parceria.

“A iniciativa demonstra que parcerias entre instituições importantes da sociedade podem gerar oportunidades reais de ressocialização e qualificação profissional. Ao mesmo tempo em que prepara os reeducandos para o mercado de trabalho, o projeto contribui para melhorias dentro das próprias unidades prisionais”, destacou o secretário.

Já o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Maiorchini, ressaltou que a iniciativa representa um avanço para a política de ressocialização e para a gestão das unidades prisionais.

“O aprendizado construído aqui reflete diretamente na ressocialização, oferecendo dignidade e qualificação profissional. Além disso, os reeducandos poderão realizar reparos nas unidades prisionais, como troca de encanamentos, caixas de descarga e torneiras, o que ainda gera economia para o estado”, salientou.

O gerente de gestão da Faculdade Senai de Construção, Plínio Gratão, reforçou a importância da qualificação profissional para a vida dos reeducandos.

“Quando estiverem fora do sistema prisional, os participantes poderão utilizar o certificado do Senai para ingressar no mercado de trabalho. O projeto une sustentabilidade, economia e qualificação profissional, com benefícios para os custodiados, o Estado e a sociedade”, destacou.

Posteriormente, o programa deverá ser ampliado para outras instituições. A iniciativa busca formar profissionais mais conscientes sobre a importância do saneamento e do uso responsável da água, aliando qualificação técnica à ressocialização e ao uso sustentável dos recursos hídricos.

Proximidade com a comunidade

Empresa do grupo Aegea, a Águas Guariroba reforça, por meio de programas e projetos sociais, seu compromisso com a transformação social, o saneamento com propósito e o desenvolvimento humano em Campo Grande.

Essa trajetória inclui a capacitação de mais de 1.300 professores em educação ambiental pelo Programa Sanear, a formação de mais de 760 jovens no Pioneiros, a qualificação de mais de 1.150 pessoas em situação de vulnerabilidade pelo Bolha de Sabão e os 19 anos de diálogo ativo e transparente do Programa Afluentes com lideranças comunitárias de toda a cidade.

Ao longo de seus 25 anos de atuação, a Águas Guariroba já beneficiou mais de 423 mil crianças, jovens e adultos por meio de seus programas e projetos sociais, reforçando seu compromisso contínuo com a transformação social e o desenvolvimento humano em Campo Grande.