Padrasto é preso após filmar adolescente no banho em Campo Grande

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi levado à delegacia na madrugada desta segunda-feira (16), sob suspeita de ter gravado a enteada adolescente, enquanto ela tomava banho. O caso ocorreu no Bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, a equipe do 10º Batalhão foi procurada por uma mulher e pelo marido dela, que relataram uma situação envolvendo a irmã. Segundo o relato, a garota enviou áudios por aplicativo de mensagens afirmando que o padrasto havia feito gravações dela enquanto tomava banho na casa onde moram.

Após receber as mensagens, a irmã e o cunhado da jovem foram até a residência para retirá-la do local. Ainda conforme informado à polícia, a mãe da adolescente estava trabalhando em uma pizzaria no momento e havia deixado a filha e outro irmão, também menor de idade, sob os cuidados do padrasto.

No local, o homem afirmou aos policiais que teria feito a gravação para mostrar à mãe da adolescente que a jovem estaria demorando no banho e gastando muita água. A mãe, conforme relato registrado pela polícia, confirmou que recebeu o vídeo enviado por ele.

Diante da situação, o suspeito foi conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para os procedimentos cabíveis. Com ele foram apreendidos documentos pessoais, R$ 20 e um telefone celular, que deve passar por análise.

A polícia informou que foi necessário o uso de algemas durante a condução devido ao risco de fuga. O homem não apresentava lesões.

O caso foi registrado como registro de cena de nudez envolvendo criança ou adolescente, previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), e será investigado pela Polícia Civil.