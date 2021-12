Agora: acidente deixa mulher desacordada e cruzamento com 14 de Julho um verdadeiro “caos”

Aconteceu há pouco, nas proximidades da esquina do Jornal O Estado de MS, no cruzamento das ruas 14 de Julho e João Pedro de Souza, um acidente entre carro e moto. Sem respeitar a placa de pare, o automóvel em questão bateu com tudo e acabou arremessando a motocicleta. Jogada ao chão, a vítima ficou desacordada.

Conforme testemunhas no local, a colisão se deu da seguinte maneira: seguindo pela João Pedro de Souza, o motorista do Fiat Novo Palio não parou na sinalização indicada e, ao cruzar a 14 de Julho em velocidade, não freou a tempo e se chocou lateralmente com a moto. No calor da emoção, a condutora desmaiou e continuou deitada ao lado da motocicleta.

Ajudada por pessoas que se encontravam na localidade bem na hora do acidente, ela ganhou consciência, mas continuou parada na posição que se encontrava para evitar possíveis lesões na coluna. Brigadistas do Corpo de Bombeiros já chegaram.

O cruzamento está em verdadeiro caos, com trânsito bastante lento em ambas as vias. Inclusive, quase que um outro veículo “distraído” bate no Palio parado na pista – iniciando assim um possível engavetamento e mais confusão.

Na região da Vila Santa Dorotheia, o cruzamento em questão é particularmente complicado: a rua João Pedro de Souza forma uma “diagonal” com a 14 de Julho. Com largura de “avenida”, acaba que motoristas costumam frear “em cima” assim que veem a sinalização vertical, mas que é de difícil leitura.