Funsat divulga vagas de emprego para consultor de vendas e arte finalista

A FUNSAT (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) destaca nesta terça-feira (21), duas oportunidades de trabalho para consultor de vendas e uma para impressor digital/arte finalista na empresa varejista Multivisi.

Para consultor de venda, a remuneração é por comissão sem teto, ou seja, a empresa oferece o mínimo garantido. O colaborador também terá Convênio Médico e Odontológico sem custo para colaborador, com Carência de 90 dias; Premiação mensal de R$540,00 com base na entrega de indicadores de assiduidade e conduta; Vale refeição (alimentação de qualidade); Seguro de Vida; Vale Transporte; Cartão Presente no mês do aniversário.

Já para concorrer a vaga para impressor digital/arte finalista, o candidato deve dominar o Corel Draw e ter facilidade com atendimento ao cliente. O salário é fixo de R$1.504,80, mais benefícios alguns benefícios, como a bonificação pela criação de projeto (até R$ 400,00) e por máquinas apresentadas convertidas em vendas; Premiação por assiduidade e conduta R$540,00 por mês; Vale Alimentação por dia trabalhado (Alimentação de qualidade). Convênio médico e odontológico; Seguro de vida; Vale transporte; Cartão presente no mês do seu aniversário.

Para concorrer as oportunidades é necessário comparecer na Funsat, Rua 14 de Julho, 992. O horário de atendimento é das 07h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira, com os documentos pessoais e carteira de trabalho. A Funsat divulga diariamente vagas de emprego, que estão disponíveis no site, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS).