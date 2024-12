Agiota é morto a tiros depois de tentar esfaquear cobrador de dívida no Jardim Columbia

Na madrugada desta terça-feira (24), um agiota identificado como Cosmi Silva Quirino de 42 anos foi assassinado a tiros por um cobrador na rua Nhamunda, no bairro Jardim Colúmbia em Campo Grande.

De acordo com informações da polícia, o agiota teria ameaçado e tentado agredir o cobrar da dívida. O cobrador então que estava em frente à sua casa em um carro preto junto de mais três homens no veículo.

A esposa do agiota disse que o veículo de cor preta, chegou em frente a residência com quatro pessoas dentro e que o marido estava em casa no momento do ocorrido.

A mulher disse não saber se as pessoas foram cobrar ou receber dinheiro de Cosmi. Porém, assim que o carro chegou, o marido entrou na casa, pegou uma faca e saiu para fora novamente.

O passageiro do carro teria falado para o homem que tinha ido buscar o que ele devia e então Cosmi voltou para o veículo e tentou desferir esfaquear o outro homem que estava no carro. E então, este homem pegou um revólver e disparou um tiro contra o peito do agiota que morreu no local.