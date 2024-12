Procon Divulga 3ª Pesquisa de Preços para a Ceia de Natal em Dourados

O Procon de Dourados apresentou nesta quarta-feira (18) os resultados da 3ª pesquisa de preços dos produtos típicos da ceia de Natal de 2024. O levantamento incluiu 55 itens, como panetones, carnes, frutas, enlatados e bebidas, em 12 estabelecimentos comerciais do município.

A pesquisa faz parte da Campanha ‘Natal Legal’ e revelou variações significativas nos preços, com destaque para produtos como frutas cristalizadas, que apresentaram uma diferença de até 198,99% entre o menor e o maior preço. O presunto tender, por exemplo, foi encontrado por valores que variavam entre R$ 36,99 e R$ 89,90, uma diferença de 143,04%.

O diretor do Procon, Rozemar Mattos, reforça a importância da pesquisa para os consumidores. “Recomendamos que os consumidores comparem os preços com atenção, observando não apenas os valores, mas também a qualidade e as condições de conservação dos produtos. Além disso, exigimos que todos peçam a nota fiscal, pois é um direito e pode evitar problemas futuros”.

A análise também apontou um aumento médio de 1,17% nos preços em relação à pesquisa anterior, realizada no dia 11 de dezembro. Para economizar, o Procon sugere que o consumidor avalie o custo-benefício, considerando inclusive os gastos com deslocamento.

Qualquer dúvida ou mais informações, através do telefone (67) 98163-0595.

Confira a pesquisa na íntegra

3ª PESQUISA NATALINA.