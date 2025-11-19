Agência do Detran em Bandeirantes é fechada por danos críticos na informática do local

Departamento informou que medida foi realizada por questões de segurança cibernética para garantir a integridade dos sistemas e dados na unidade

Nesta quarta-feira (19), o Detran-MS (O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) comunicou o fechamento emergencial temporário da Agência do município de Bandeirantes.

Segundo o comunicado, a medida excepcional, se fez necessária devido aos danos críticos e severos identificados na infraestrutura de informática da agência. Por questões de segurança cibernética e para garantir a integridade dos sistemas e dados, a unidade foi isolada para avaliação técnica aprofundada e reparos urgentes.

No informativo o Departamento lamenta o fehcmaneto e destaca a importância do local para os moradores e que o reestabelecimento do funcionamento do local está sendo empenhado “É compreensível o impacto que esta situação pode causar aos cidadãos de Bandeirantes e região que dependem dos nossos serviços, porém, trata-se de uma medida extremamente necessária. Estamos empenhados em restabelecer o pleno funcionamento da agência o mais breve possível, priorizando a segurança e a qualidade do atendimento.”

Durante este período de fechamento, os usuários afetados podem utilizar os serviços digitais disponíveis no aplicativo Meu Detran MS ou portal de serviços Meu Detran (www.meudetran.ms.gov.br), onde é possível realizar diversas operações como consulta de pontos na CNH, emissão de licenciamento, entre outros.

Para serviços presenciais inadiáveis, sugerimos a busca por atendimento nas agências mais próximas, cujos endereços e horários de funcionamento podem ser consultados em nosso site.

A estimativa de retorno operacional da Agência de Trânsito de Bandeirantes será divulgada nos canais oficiais assim que um parecer técnico conclusivo sobre a extensão dos danos e o cronograma de reparos for concluído.

