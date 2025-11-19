Corumbá realiza caminhada em defesa da paz, da inclusão e dos direitos humanos

Em sua primeira edição, o evento foi promovido pela Gerência de Políticas Públicas para LGBT
A caminhada “O Amor não se cala” reuniu, na manhã desta quarta-feira, 19 de novembro, representantes da sociedade civil, movimentos sociais e gestores municipais em um ato pela paz e pelo respeito à diversidade em Corumbá. A iniciativa, organizada pela Prefeitura de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e da Superintendência de Políticas Públicas, integra ações educativas voltadas ao combate às desigualdades e à promoção da convivência pacífica.
Em sua primeira edição, o evento foi promovido pela Gerência de Políticas Públicas para LGBT e coincidiu com duas datas de relevância para o município: o Dia da Consciência Negra e o Dia da Memória Trans, ambos celebrados em 20 de novembro. O objetivo foi unir agendas que dialogam com diferentes formas de violência e discriminação. Ao integrar pautas ligadas à população negra e às pessoas trans, a caminhada buscou reforçar que o reconhecimento das identidades e da história desses grupos é fundamental para a construção de uma sociedade mais igualitária.
O gerente de Políticas Públicas LGBT de Corumbá, Cláudio Eduardo Soares Braga, destacou o caráter institucional da iniciativa e a importância de dar visibilidade às pautas das minorias. “A Prefeitura de Corumbá mostra o respeito a todos. Estamos vivendo uma semana muito importante porque amanhã é o Dia da Memória Trans. É um momento de lembrar a luta de várias pessoas trans que estiveram à frente de marchas e passeatas para que a comunidade LGBT alcançasse o espaço que tem hoje”, afirmou.
Braga também relacionou a caminhada à valorização da cultura negra, citando Zumbi dos Palmares e figuras históricas da resistência ao racismo. “Essas comunidades estão entrelaçadas, porque são minorias que sofrem preconceito e rechaço. Estamos aqui para dar apoio institucional e mostrar o acolhimento da Prefeitura”, disse.
A vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Bia Cavassa, reforçou o caráter educativo da ação. “Com essa caminhada, queremos chamar a atenção e mostrar à população que a Prefeitura trabalha os temas da consciência negra e da memória trans com muito respeito, evidenciando a vida, a inclusão social e a paz em nosso município”, afirmou.
A iniciativa reforça políticas públicas voltadas ao acolhimento e à promoção de uma cidade mais humana, diversa e segura para todos os moradores.
Com informações da Prefeitura de Corumbá.