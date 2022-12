Adolescente arromba casa e furta R$ 10 mil em eletrodomésticos e joias

Uma moradora da cidade de Sete Quedas, cidade a 471 km de Campo Grande, teve sua casa arrombada por um adolescente que furtou R$ 10 mil em objetos de valor na quarta-feira (28). Durante a investigação, os policiais da Delegacia de Polícia de Sete Quedas conseguiram recuperar parte dos produtos, cerca de R$ 6 mil.

Conforme o boletim de ocorrência, o menor teria invadido a residência abonando a porta dos fundos e fugiu levando uma televisão de 50 polegadas, liquidificador, batedeira industrial, máquina de moer carne e uma caixa de joias.

Durante as diligencia, a polícia chegou a ir na casa do adolescente, onde foram atendidos pela mãe do jovem infrator. Sem resistência, ela indiciou onde estavam alguns objetos deixados pelo filho. Entres eles foi localizado um pendrive com fotos da vítima e familiares. Na manhã desta quinta-feira (29) a polícia localizou e apreendeu ainda a TV e o notebook furtados com um homem, que deve responder por receptação.