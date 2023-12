Adeus, 2023! Confira a previsão do tempo para o último dia do ano

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o último dia de 2023 em Mato Grosso do Sul será de calor, com menos intensidade comparado às últimas semanas, e com registro de chuva em todo o estado.

Ainda de acordo com o Cemtec, a previsão é de sol com nebulosidade e probabilidade de chuva de fraca a moderada em todo o estado. Há alerta para risco o de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem atingir principalmente as regiões centro-norte, leste, nordeste e sudeste, de Mato Grosso do Sul.

Essas instabilidades atmosféricas devem ocorrer por conta do intenso transporte de calor e umidade, aliado ao avanço de uma frente fria, atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o deslocamento de cavados, que favorecem a formação de nuvens e chuvas.

Em Campo Grande, as temperaturas previstas são de 22ºC de mínima e 30ºC. No sul do estado, Dourados começa o dia com 23ºC com máxima prevista de 32ºC. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã inicia o domingo com 22ºC de mínima e 31ºC de máxima.

No leste de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas deve registrar mínima de 25ºC e máxima de 35ºC, mesmas temperaturas de Coxim, ao norte do estado.

Na região do Pantanal, Porto Murtinho se despede de 2023 com 24ºC de mínima e 35ºc de máxima, enquanto em Corumbá, as temperaturas variam de 23ºC a 37ºC.

Com informações do Cemtec.

