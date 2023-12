Nordeste foi região mais recebida por pasta de articulação de Lula em 2023, e centro-oeste, a menos

A equipe da Secretaria Especial de Assuntos Federativos (Seaf) do governo Lula (PT) recebeu no Palácio do Planalto representantes de 3.433 municípios e dos 27 governos estaduais em 2023 para audiências.

A pasta, vinculada à Secretaria de Relações Institucionais (SRI), é responsável pela articulação do Executivo com os entes federativos. Ela é comandada por André Ceciliano.

Em alguns desses encontros também participaram outros secretários da SRI e o próprio ministro, Alexandre Padilha.

A maior parte dos representantes dos municípios são do Nordeste –Lula venceu em todos os estados da região na eleição de 2022. Foram 1.157 no total.

Por outro lado, a pasta recebeu menos pessoas do Centro-Oeste, que ainda enfrenta resistências ao petista. Ligada ao agronegócio, a região deu votação expressiva ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022. No total, foram recebidos 84 representantes de municípios do Centro-Oeste.

A equipe da secretaria também recebeu 638 pessoas de municípios do Sul, 1.107 do Sudeste e 446 do Norte.

Segundo a Seaf, essas audiências no Planalto resultaram em 13.733 demandas que foram geradas e estão sendo solucionadas pela pasta, como, por exemplo, entraves em convênios.

