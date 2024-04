Presidente chega na JBS, mas antes de discursar, colocará carne a ser exportada no caminhão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já chegou na unidade da JBS, em Campo Grande, mas antes mesmo de discursar, o presidente colocará a carne a ser exportada para China no caminhão.

Vale lembrar que durante um discurso nesta quinta-feira (11), ao anunciar que viria para Mato Grosso do Sul, Lula garantiu que iria embrulhar a carne e aproveitaria para colocar o seu nome na carne.” Vou aproveitar e colocar meu nome na picanha para que ele saiba que eu estou exportando a picanha”, disse.

Esta unidade de Mato Grosso do Sul é uma das 38 plantas recém-habilitadas pela China para importação de carne do Brasil. Entretanto, antes dessa lista, o Estado tinha apenas três frigoríficos habilitados para exportar carne bovina para os chineses. Agora conta com sete.

O estado foi o que mais se beneficiou das novas habilitações entre todas as Unidades da Federação. Antes, os frigoríficos de bovinos de Mato Grosso do Sul tinham potencial de exportar para a China um volume equivalente a no máximo 467 mil cabeças de gado por ano. Agora, são 2,3 milhões, acréscimo de mais de 1,8 milhão de cabeças.

Com informações da repórter Kamila Alcântara

