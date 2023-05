Fórum de Campo Grande sedia feira de artesanato produzido por presos

Como opção de presente para o Dia das Mães, o Fórum de Campo Grande sedia nesta quarta e quinta-feira, dias 10 e 11 de maio, a 17ª Edição da Feira do Artesão Livre, que expõe para a venda produtos artesanais confeccionados com mão de obra prisional em estabelecimentos penais da capital e interior de Mato Grosso do Sul.

A abertura oficial ocorreu no início da tarde desta quarta-feira e contou com coffee break de pães, biscoitos e salgados produzidos pelos internos que trabalham na Padaria da Liberdade, projeto idealizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, em funcionamento no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira desde 2021.

A Feira do Artesão Livre reúne cerca de 400 peças exclusivas, entre tapetes, esculturas, enfeites, utensílios, pinturas, arte em tecidos etc, com itens a partir de R$ 10,00. Pela primeira vez, a edição da feira ocorre em formato híbrido, com vendas presencias no saguão do Fórum, na Rua da Paz, 14, como também pelo aplicativo WhatsApp.

O evento é promovido em parceria entre a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e o Ministério Público Estadual, por meio da 50ª Promotoria de Justiça, e conta com o apoio do Conselho da Comunidade de Campo Grande e do Instituto Ação pela Paz; além da Faculdade Mackenzie, de São Paulo, que contribuiu com a produção da identidade visual da edição.

