Professores marcam greve e esperam por negociações com Governo

Com as negociações com o Governo do Estado para reajuste salarial ainda em andamento os professores e demais profissionais do setor da educação aprovaram em Assembleia o indicativo de greve. A decisão foi tomada ontem ficando faltando apenas a definição de uma data sendo que isso pode acontecer ou não, dependendo do desfecho das conversas que a direção da Fetems terá com com o Governo do Estado.

Na semana passada foi promovida uma rodada de negociações entre os representantes da categoria e o Governo do estado onde não foi obtido acordo e agora uma nova reunião deverá ser agendada. Diante da decisão da categoria as conversas podem ganha um novo rumo sendo que a expectativa é de que possam se extender por todo o mês de maio, que é a data base da categoria.

Na última quarta-feira (3), houve uma reunião da Fetems com o Governo de Estado para discutir reajustes na categoria, e as pautas não avançaram. A negociação teve início em fevereiro, e até o momento não houveram acordos.

O presidente da Fetems, Jaime Teixeira, disse que reajuste proposto pelo Governo e aprovado pela Assembleia Legislativa não atendem ao interesse dos professores mas os representantes do Executivo está intransigente e vai manter o RGA (Reajuste Geral Anual). “Para nós não é regime geral aquilo, é um reajuste setorial, pois não contempla os professores efetivos e aposentados”, explica.

