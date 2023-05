Supermercados tem contratação exclusiva de profissionais com mais de 50 anos

Hoje, a população de 50 a 59 anos corresponde a 11,4% da população, e 60 anos ou mais, 14,7%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dentro das empresas, porém, os números são diferentes: na grande maioria das companhias, esses profissionais representam apenas de 3 a 5% do quadro de colaboradores, de acordo com a consultoria Maturi. Apesar do etarismo ser uma forma de preconceito velada no mercado de trabalho, os números não mentem: 1 em cada 4 profissionais já foi demitido por conta de sua idade, segundo pesquisa realizada pelo Vagas.com, Colettivo e Talento Sênior.

Na semana em que é comemorado o Dia do Trabalho, 1º de maio, o Grupo Pereira lançou uma campanha de contratação exclusiva para pessoas que têm mais de 50 anos e que estão em busca de oportunidades no mercado de trabalho. Estão sendo oferecidas 2.500 vagas, que vão do operacional ao administrativo ou ainda de atendente de caixa a gerente, em todos os estados onde há atuação do Grupo: Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Para se candidatar, basta fazer o cadastro em uma das mais de 100 unidades da empresa espalhadas pelo país ou se inscrever no link https://grupopereira.pandape.infojobs.com.br até o dia 7 de maio.

Atualmente, o sétimo maior grupo supermercadista do Brasil o Grupo Pereira possui em seu quadro de colaboradores quase duas mil pessoas 50+, ou seja, 12% do total – mais do que o dobro registrado no mercado. No somente em 2023, mais de 200 colaboradores acima dos 50 anos já foram contratados pela companhia. O objetivo da campanha de contratação 50+ é, além de expandir o número de colaboradores, dar oportunidade para pessoas que querem continuar produzindo e que encontram entraves no mercado de trabalho por conta da sua idade.

